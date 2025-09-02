Эксперты по питанию рассказали, как выбрать самый полезный для здоровья протеиновый коктейль

Вот какие факторы важны при выборе протеинового коктейля, по мнению диетологов.

Достаточное количество качественного белка. Для перекуса между приёмами пищи Эми Гудсон, магистр наук, сертифицированный диетолог, специалист по стилю жизни, рекомендует потреблять 10 г белка, а для восстановления мышц при регулярных занятиях спортом - 20-30 г после тренировки. Лучше всего выбирать коктейль, сочетающий казеин и сывороточный белок. Растительные белки отлично подходят для тех, у кого аллергия на молочные продукты или их непереносимость, а также для вегетарианцев и веганов.

Минимум добавленного сахара. Согласно Рекомендациям по питанию на 2020–2025 годы, нужно ограничить потребление добавленного сахара до менее 10% от общего количества калорий.

Микроэлементы. Особенно важно тем, кто регулярно тренируется, получать достаточно витамина D. Натрий может быть полезен, если вы сильно потеете после тренировок, а протеиновые коктейли на основе молока лучше насыщают организм жидкостью, чем вода.