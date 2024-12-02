Эксперты по питанию рассказали, от какой привычки нужно избавиться для улучшения обмена веществ

Эксперты по питанию рассказали, от какой привычки нужно избавиться для улучшения обмена веществПроверьте себя
Если вы не получаете достаточное количество калорий, то организму просто не будет хватать энергии, говорит Элизабет Шоу, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный физиотерапевт, эксперт по питанию. Плохое питание может ухудшить обмен веществ.
Со временем нехватка определённых питательных веществ из-за недоедания может ослабить иммунитет, снизить уровень энергии, повысить уровень стресса и риск возникновения хронических болезней. Научно доказано, что нерегулярные режимы питания (завтрак в один день и пропуск завтрака на следующий) связаны с более высокой вероятностью развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.
Ограничение потребления калорий также может привести к повышению уровня кортизола (он же гормон стресса). Это замедляет функции организма, в том числе метаболизм. Вас ждут и другие последствия высокого уровня стресса: чувство тревоги, беспокойный сон по ночам, большая вероятность выбора вредной пищи.
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