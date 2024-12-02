Эксперты по питанию рассказали, от какой привычки нужно избавиться для улучшения обмена веществ

Со временем нехватка определённых питательных веществ из-за недоедания может ослабить иммунитет, снизить уровень энергии, повысить уровень стресса и риск возникновения хронических болезней. Научно доказано, что нерегулярные режимы питания (завтрак в один день и пропуск завтрака на следующий) связаны с более высокой вероятностью развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Ограничение потребления калорий также может привести к повышению уровня кортизола (он же гормон стресса). Это замедляет функции организма, в том числе метаболизм. Вас ждут и другие последствия высокого уровня стресса: чувство тревоги, беспокойный сон по ночам, большая вероятность выбора вредной пищи.

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