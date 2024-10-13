Эксперты по питанию рассказали, почему нужно регулярно есть клюкву

Вы можете предотвратить развитие инфекций мочевыводящих путей. Чаще эти болезни возникают у женщин. Вандана Шет, эксперт по растительным продуктам и диабету, говорит, что клюква богата полифенолами, антоцианами и проантоцианидинами. Известно, что проантоцианидины защищают от возникновения инфекций мочевыводящих путей. Для получения этого преимущества выбирайте 100% клюквенный сок без добавления сахара.

У вас может улучшиться здоровье кишечника. Это подтверждает Стейси Вудсон, зарегистрированный диетолог.

Вы можете укрепить иммунитет. Особенно много в клюкве витамина С. Каждая чашка свежей клюквы содержит 14 мг этого витамина, или 16% от суточной нормы.