Эксперты порекомендовали принимать добавки с витамином D даже летом

Единственный способ точно узнать, нужна ли вам добавка витамина D, - сдать анализ крови.

Джен Эрнандес, сертифицированный диетолог, основатель Plant-Powered Kidneys, говорит, что рекомендуемая суточная норма потребления витамина D - это 15 мкг (600 международных единиц (МЕ)) в сутки для взрослых от 19 до 70 лет и 20 мкг (800 МЕ) в сутки для людей старше 70 лет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.