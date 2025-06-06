Эксперты порекомендовали принимать добавки с витамином D даже летом

Эксперты порекомендовали принимать добавки с витамином D даже летомДаже при солнечной погоде вы можете не получать достаточно этого вещества
Под воздействием солнечных лучей наш организм естественным образом вырабатывает витамин D. Но этого недостаточно для восполнения дефицита в зимние месяцы, по словам доктора фармацевтических наук, фармацевта, специализирующегося на гериатрии Хедвы Баренхольц Леви. В то же время большинству людей, которые подвержены дефициту витамина D, его нужно принимать круглый год.
Единственный способ точно узнать, нужна ли вам добавка витамина D, - сдать анализ крови.
Джен Эрнандес, сертифицированный диетолог, основатель Plant-Powered Kidneys, говорит, что рекомендуемая суточная норма потребления витамина D - это 15 мкг (600 международных единиц (МЕ)) в сутки для взрослых от 19 до 70 лет и 20 мкг (800 МЕ) в сутки для людей старше 70 лет.
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