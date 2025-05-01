Эксперты порекомендовали включать кондиционер, только когда в помещении больше +27 градусов по Цельсию

Эксперты порекомендовали включать кондиционер, только когда в помещении больше +27 градусов по ЦельсиюВ остальных случаях лучше пользоваться вентилятором
Электрические вентиляторы могут помочь почувствовать себя комфортнее в жаркий день. Если вы хотите избежать лишних расходов на электричество, то включайте кондиционер только тогда, когда температура в помещении становится выше +27 градусов по Цельсию.
В рамках одного исследования специалисты выяснили, что увеличение заданной температуры кондиционирования воздуха в офисе с 24 до 26,5 градусов по Цельсию с использованием дополнительного движения воздуха от настольных и потолочных вентиляторов помогло снизить потребление энергии на 32% без ущерба для комфорта.
Да, вентиляторы тоже работают от электричества. Но они используют лишь 3% от того, что нужно для работы кондиционера. То есть вы можете запустить более 30 вентиляторов, используя то же количество энергии, которое требуется для работы одного кондиционера.
В целом электрические вентиляторы безопасно использовать в помещении при температуре в нём до +39 градусов по Цельсию для молодых, здоровых взрослых, +38 градусов по Цельсию для пожилых людей, +37 градусов по Цельсию для пожилых людей, принимающих антихолинергические препараты (способные ухудшить потоотделение). Если включать вентилятор при более высоких температурах в помещении, то они могут увеличить температуру тела и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
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