Эксперты порекомендовали включать кондиционер, только когда в помещении больше +27 градусов по Цельсию

Да, вентиляторы тоже работают от электричества. Но они используют лишь 3% от того, что нужно для работы кондиционера. То есть вы можете запустить более 30 вентиляторов, используя то же количество энергии, которое требуется для работы одного кондиционера.

В целом электрические вентиляторы безопасно использовать в помещении при температуре в нём до +39 градусов по Цельсию для молодых, здоровых взрослых, +38 градусов по Цельсию для пожилых людей, +37 градусов по Цельсию для пожилых людей, принимающих антихолинергические препараты (способные ухудшить потоотделение). Если включать вентилятор при более высоких температурах в помещении, то они могут увеличить температуру тела и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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