Эксперты предупредили о риске отравления из-за мытья сырой курицы

Доцент Джулиан Кокс, заместитель председателя Совета, заявил: необходимость мыть птицу перед её приготовлением - миф. Более того, из-за этого бактерии распространятся по всей кухне и вы рискуете подхватить пищевую инфекцию.

Чтобы избежать отравления, следуйте нескольким правилам.

Всегда мойте и вытирайте насухо руки и очищайте поверхности после контакта с сырой птицей.

Размораживайте птицу в холодильнике или в микроволновке в контейнере, который не допускает попадания сока на другие продукты или кухонные поверхности. Убедитесь перед приготовлением, что продукт полностью разморозился.