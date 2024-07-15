Эксперты предупредили об опасности копания ям в песке на пляже

Эксперты предупредили об опасности копания ям в песке на пляжеЭто детское развлечение не так уж безобидно
Многие, возможно, даже не представляют, насколько опасно может быть рыть ямы в песке. В феврале 2024 года 7-летняя девочка умерла после того, как яма размером примерно 1,5 метра, которую они с братом вырыли, обрушилась на неё.
Копание ям может показаться безобидным развлечением, но если эта яма достаточно глубокая и обрушивается на человека, то выбраться из неё становится очень сложно. Более того, исследования показывают, что от удушья в песке погибает больше людей, чем от нападений акул.
Тип песка определяется материалами, из которых он состоит. Например, кварцевый песок, состоящий из диоксида кремния, наиболее распространён на пляжах. Исключение составляют тропические побережья, где бывают пляжи с коралловым песком, состоящие из карбоната кальция.
Вес песка зависит от материалов, из которых он сделан. Чистые кварцевые песчаные пляжи, на которых песок очень белый, имеют массу 1440 кг/куб. метр в сухом виде.
Однако на большинстве пляжей песок имеет коричневый или рыжий цвет. Минералы, которые затемняют его, намного тяжелее. Их вес составляет на многих пляжах до 2080 кг/куб. метр в сухом виде.
Песок более стабилен, когда он мокрый. Так что если вы выкопаете яму на пляже, то как только она высохнет, песок обрушится.
Когда песок, образующий яму, высыхает или кто-то стоит у края ямы, добавляя дополнительный вес, песчаная яма обваливается. В результате песчинки заполняют все открытые пространства в яме. Это не оставляет воздуха для человека.
Спасение человека из обрушившейся песчаной ямы — очень сложная задача. Это связано с тем, что песок одновременно тяжёлый и нестабильный. Пока спасатели выгребают его, чтобы освободить жертву, яма будет продолжать обрушаться под их весом и снова заполняться песком. У них есть всего около 3−5 минут, чтобы спасти спасти человека, который оказался в песчаной яме, прежде чем он задохнётся.
Эксперты советуют никогда не копать яму глубже, чем чем длина колена самого низкого человека в вашей компании. При этом максимальная глубина должна составлять 0,6 м.