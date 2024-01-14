Эксперты предупредили об опасности просмотра порно

Эксперты предупредили об опасности просмотра порноТакие фильмы действительно могут вызвать зависимость
Часто просмотр порнографии формирует у людей неверные представления о сексе. Из-за этого в реальной жизни у них возникают проблемы, когда дело доходит до интима. Вот что по этому поводу говорят врачи.
По словам врача-сексолога Хебы Котб, порноактёры на самом деле подписывают специальное соглашение о принятии всех рисков. В действительности 10-минутные сцены снимаются по четыре дня, а ещё актёрам делают инъекции, которые увеличивают размер половых органов.
Консультант-психиатр и психодраматический терапевт Омайма Рефаат уверена, что жертвами порно становятся как мужчины, так и женщины. Хотя нельзя утверждать, что просмотр фильмов для взрослых во всех случаях приносит только вред.
В целом есть два типа людей. Одним смотреть порно стыдно, но они всё равно продолжают это делать, а другие становятся порнозависимыми и их сексуальная активность начинает зависеть от просмотра этих роликов.
Чем взрослее внутреннее человек, тем он лучше понимает разницу между реальным сексом и порно. И при наличии физического влечения друг к другу люди занимаются сексом для того, чтобы испытать психологический экстаз, а не просто удовлетворить похоть.
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