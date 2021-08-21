Эксперты рассказали, чем полезны вакцины от коронавируса переболевшим людям

В США сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний советуют ставить прививку вообще всем. Это связано с тем, что до сих пор нет точной информации о том, насколько долго после болезни остаются в организме антитела.

Согласно результатам других исследований, прививка помогает укрепляет иммунную систему и даёт дополнительную защиту в борьбе с коронавирусом. Особенно важен этот факт потому, что штаммом "Дельта" могут заразиться и вакцинированные пациенты.

Исследователи выяснили, что те люди, которые переболели COVID-19 и поставили одну прививку, обладают тем же иммунитетом и уровнем защиты, что и полностью вакцинированные (которым ввели две дозы). Однако это лишь предположения на основе тестов в лаборатории. Неизвестно, происходит ли то же самое на практике.