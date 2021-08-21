Эксперты рассказали, чем полезны вакцины от коронавируса переболевшим людям

Эксперты рассказали, чем полезны вакцины от коронавируса переболевшим людямПрививки в любом случае укрепляют иммунитет
В США сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний советуют ставить прививку вообще всем. Это связано с тем, что до сих пор нет точной информации о том, насколько долго после болезни остаются в организме антитела.
Согласно результатам других исследований, прививка помогает укрепляет иммунную систему и даёт дополнительную защиту в борьбе с коронавирусом. Особенно важен этот факт потому, что штаммом "Дельта" могут заразиться и вакцинированные пациенты.
Исследователи выяснили, что те люди, которые переболели COVID-19 и поставили одну прививку, обладают тем же иммунитетом и уровнем защиты, что и полностью вакцинированные (которым ввели две дозы). Однако это лишь предположения на основе тестов в лаборатории. Неизвестно, происходит ли то же самое на практике.
Есть также результаты изучения жителей Кентукки, которые вылечились от коронавируса, но при этом прививку не поставили. Сообщается, что в этом случае риск заражения у них был в два раза выше, чем у полностью вакцинированных. У тех же, кто поставил только одну прививку из двух, - в полтора раза выше. То есть двойная доза вакцины даёт защиту немного лучше. Для подтверждения этих выводов, считают учёные, необходимо организовать более масштабные исследования.
Пока точно ясно, что при борьбе со штаммом "Бета" вакцина эффективна. Но будет ли то же самое с "Дельтой" - сказать сложно. Учёные ожидают, что антитела вакцинированных и переболевших справятся с этим вариантом коронавируса. По крайней мере, до серьёзных изменений вируса, чего пока не наблюдается. Подтверждает предположение и ситуация с французскими врачами: у них антитела распознавали "Дельту" лучше, чем антитела только переболевших.
Специалисты надеются, что антитела, которые образуются в результате вакцинации, смогут распознавать и уничтожать и мутировавшие формы коронавируса. Это подтверждает эксперимент, в ходе которого антитела инфицированных и привитых людей смогли справиться с версией вируса с 20 изменениями в белке.