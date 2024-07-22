Эксперты рассказали, что делать, если вы слишком сильно потеете

От гипергидроза лекарства нет, но лечение может значительно помочь в контроле симптомов.

Вместо дезодоранта пользуйтесь антиперсперантом. Это подавит выделение пота. Наносите антиперсперант на сухую кожу перед сном и утром. Это касается любой части тела, которая сильно потеет.

Старайтесь носить одежду из дышащих хлопковых тканей. Хорошо будет всегда иметь с собой дополнительный комплект одежды.

Что касается ног, то обязательно часто меняйте обувь и давайте ей высохнуть. Не носите два дня подряд одну и ту же пару. Выбирайте хлопковые носки, обувь из натуральных материалов.

Попробуйте вести «дневник потоотделения», чтобы понять, в каких местах и ситуациях вы чаще всего потеете.

Наконец, позаботьтесь о своем психическом здоровье. Гипергидроз может сделать людей очень застенчивыми и даже привести к депрессии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.