Эксперты рассказали, что делать, если вы слишком сильно потеете

Эксперты рассказали, что делать, если вы слишком сильно потеетеВоспользуйтесь этими советами
По словам доктора Шошаны Мармон, доцента кафедры дерматологии Нью-Йоркского медицинского колледжа, обострение гипергидроза может возникнуть из-за стресса, жары, острой пищи или кофеина.
Среди признаков гипергидроза (повышенного потоотделения) выделяют: потоотделение, которое мешает повседневной жизнедеятельности, пот, который обычно виден на коже, мягкая, белая и шелушащаяся в определённых местах кожа, более частые кожные инфекции (зуд, грибок стопы).
От гипергидроза лекарства нет, но лечение может значительно помочь в контроле симптомов.
Вместо дезодоранта пользуйтесь антиперсперантом. Это подавит выделение пота. Наносите антиперсперант на сухую кожу перед сном и утром. Это касается любой части тела, которая сильно потеет.
Старайтесь носить одежду из дышащих хлопковых тканей. Хорошо будет всегда иметь с собой дополнительный комплект одежды.
Что касается ног, то обязательно часто меняйте обувь и давайте ей высохнуть. Не носите два дня подряд одну и ту же пару. Выбирайте хлопковые носки, обувь из натуральных материалов.
Попробуйте вести «дневник потоотделения», чтобы понять, в каких местах и ситуациях вы чаще всего потеете.
Наконец, позаботьтесь о своем психическом здоровье. Гипергидроз может сделать людей очень застенчивыми и даже привести к депрессии.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.