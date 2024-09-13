Эксперты рассказали, что эффективнее: кофе или энергетик

Смесь кофеина и других компонентов в энергетиках обеспечивает более сильный заряд энергии. Поэтому данные напитки могут быть эффективны при интенсивной физической активности. С другой стороны, кофе — это естественный источник кофеина, улучшающий концентрацию, когнитивные функции дающий энергию. Также в нём содержатся антиоксиданты.

Red Bull даёт не только заряд бодрости, но и другие преимущества. В состав этого энергетика входит таурин, полезный для сердца. Благодаря сочетанию сахаров и кофеина у вас улучшится концентрация, скорость реакции. Также энергетик улучшит спортивные результаты за счёт повышения выносливости и умственной активности. Витамины группы В в Red Bull способствуют кровотоку и облегчают транспортировку кислорода, играют роль в энергетическом обмене.

Тем не менее влияние на здоровье энергетиков всё ещё остаётся предметом споров. Исследования показывают, что чрезмерное их потребление может вызвать тахикардию (аномально быстрое сердцебиение), судороги, маниакальное поведение и даже остановку сердца. Кроме того, Red Bull содержит 26,3 г добавленного сахара. Избыточное его количество может способствовать развитию диабета, ожирения и болезней сердца. Рекомендуемая суточная норма добавленного сахара — это менее 12 чайных ложек, или 48 г. В двух банках Red Bull — 52 г добавленного сахара.