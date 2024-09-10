Эксперты рассказали, что полезнее для здоровья: кофе или матча

Матча тоже содержит кофеин и антиоксиданты. Он полон полифенолов, особенно катехинов. Эти вещества снижают уровень свободных радикалов, связанных с хроническими болезнями.

Исследования показывают, что увеличение потребления катехина в чае матча может защитить от колоректального рака, рака желчного пузыря и рака желчных протоков.

Также употребление матча может улучшить когнитивные функции. Одно исследование показало, что ежедневное употребление чая матча улучшает работу мозга у пожилых женщин, но не у мужчин. Кроме того, серотонин и теанин в составе этого чая снижают тревожность, улучшают память.

Некоторые исследования показывают, что матча может помочь при депрессии. Кроме того, употребление этого напитка улучшило маркеры метаболического здоровья у людей с большим весом.

В чае матча содержится на 1 г — 18,9−44,4 мг кофеина, а в кофе на 1 г — 10−12 мг. Также часто матча готовят с использованием 2 г порошка, поэтому кофеина в нём больше: около 38−89 мг на порцию. Вместе с тем одна чашка кофе даёт 80−100 мг кофеина.

Матча не обладает таким же бодрящим эффектом, как кофе. Исследователи полагают, что это связано с содержанием в чае теанина, который снижает уровень стресса, может противодействовать нервозности.

Вывод

Матча благодаря содержанию теанина и кофеина сильнее повышает производительность, чем кофе. Также этот чай обладает антистрессовым действием.

При этом научно доказано, что кофе более эффективен в облегчении симптомов депрессии, борьбе с усталостью.

Кофе и матча способны вызвать кислотный рефлюкс. Но матча немного менее кислый. Если у вас плохая переносимость кофеина, вы после употребления кофе нервничаете или тревожитесь, то вам больше подойдёт чай матча.

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