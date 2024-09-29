Эксперты рассказали, как арт-терапия помогает бороться со стрессом

Арт-терапия используется для оказания помощи широкому кругу пациентов. В том числе больным раком и ветеранам войны с посттравматическим стрессовым расстройством. Любой человек, которые сталкивается со стрессом, может получить потенциальную пользу от этой практики.

Исследователи из Colorado Resiliency Arts Lab в течение трёх лет проводили шесть когортных исследований эффективности арт-терапии для работников здравоохранения. Случайным образом участников распределяли в одну из четырёх групп: «Искусство» (рисование), «Музыка», «Танец/движение» и «Письмо». Затем люди участвовали в 90-минутных сеансах творческой деятельности, в то время как исследователи измеряли у них уровни тревожности, депрессии, выгорания, посттравматического стрессового расстройства и удовлетворённости работой.

Удивительно, но у людей уменьшилось желание уйти с работы. Также у них снизились показатели выгорания, связанного с тревожностью, депрессией, ПТСР и эмоциональным истощением, на 28%, 36%, 26% и 12% соответственно. Это сохранялось в течение года после завершения программы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.