Эксперты рассказали, как безопасно выгуливать собаку на поводке

По словам Стивена Хейвуда, врача отделения неотложной помощи в Коринфе, штат Миссисипи, в сельской местности существуют и другие опасности. К примеру, вы можете попасть под транспортное средство. Особенно если вы носите тёмную одежду без светоотражателей или у вас нет фонаря.

Есть и другие приспособления, позволяющие минимизировать риски получения травм при выгуле собак. Носите подходящую обувь. Подумайте о покупке ботинок с шипами или заклёпками.

Ведущий исследователь Ридж Максон предлагает использовать невтягивающийся поводок длиной от 1,8 до 2,4 м. Более длинные поводки, скорее всего, запутаются вокруг ваших ног и станут причиной падений. А с втягивающимися поводками может быть сложно контролировать собаку.

Дрессировщик собак Шоши Паркс рекомендует использовать шлейку без натяжения с поводком, прикреплённым к груди собаки, а не к спине. Это даёт хозяину больше контроля и меньше напрягает пса.

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