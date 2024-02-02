Эксперты рассказали, как часто нужно мыть разные предметы в ванной комнате

Прежде всего, важно понимать разницу между очисткой и дезинфекцией чего-либо. При очищении чего-либо вы удаляете видимую грязь, а при дезинфекции — микробы или другие болезнетворные патогены.

Существуют семь предметов, которые обычно находятся в ванной комнате и которые нужно регулярно мыть.

Шторка для душа. Результаты опросов и экспериментов, опубликованные недавно SafeHome.org, показали, что занавеска для душа содержит в 60 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза, и является самым «заражённым» предметом в ванной. Меняйте также шторку для душа каждые полгода или раньше, если на ней появляется плесень или она загрязняется так, что её невозможно очистить. Также регулярно протирайте шторку дезинфицирующим средством.

Полотенца для ванной. Рекомендуется стирать банные полотенца после каждых трёх-пяти использований. Важно следить при этом, чтобы они до конца высыхали, перед тем, как вновь ими вытирать руки и тело. Для области ягодиц нужно также иметь отдельное полотенце, иначе вы можете распространить по всему телу анальные бактерии.

Унитаз. Исследования показывают, что бактерии сальмонеллы, вызывающие пищевые отравления, могут располагаться на нижней части обода унитазов и находиться там до 50 дней. Крайне важно проводить дезинфекцию ещё чаще, если кто-то из семьи страдает диареей, желудочно-кишечным заболеванием, простудой или гриппом. Ёршик рекомендуется заменять на новый, если его щетинки начнут изнашиваться или обесцвечиваться.