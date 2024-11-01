Эксперты рассказали, как определить, испорчен ли йогурт

Все виды йогурта, которые вы найдёте в холодильном отделе магазина, нужно хранить в холодильнике. Съесть их необходимо в течение 1−2 недель с даты покупки. При этом банку йогурта лучше всего держать в дальней части полки, где температура остаётся стабильной. Поддерживайте в холодильнике температуру на уровне +4 градусов по Цельсию или ниже.

Существует несколько признаков, указывающих на порчу йогурта.

Вздутие. Если контейнер с йогуртом вздулся до того, как вы его открыли, это признак брожения и порчи. Выбросьте его. Исключение составляют ситуации, когда вы находитесь на большой высоте. В этом случае любые виды контейнеров могут вздуваться из-за разницы давления воздуха внутри и снаружи банки.

Если вы заметили изменения в текстуре йогурта, это тоже повод насторожиться. Например, если в йогурте необычно много жидкости или эта жидкость всё ещё видна после перемешивания.

Также откажитесь от йогурта, в котором есть заметная плесень.

Запах. Свежий йогурт, если он неароматизированный, должен нейтральный запах. Если же вы заметили у него прогорклый, кислый или посторонний запах, то нужно выбросить этот продукт.