Эксперты рассказали, как отслеживать уровень пыльцы, если у вас аллергия

Существует три главных типа пыльцы. Ранней весной главным виновником аллергии является пыльца деревьев. Далее она появляется у трав, в конце лета и начале осени — у сорняков.

По данным Американского фонда астмы и аллергии, чаще всего аллергию вызывает пыльца от берёзы, кедра, тополя, клёна, вяза, дуба, грецкого ореха. Среди трав это Бермудские острова, Джонсон, рожь и мятлик Кентукки.

Лучше всего при аллергии избегать воздействия пыльцы. Начните с того, чтобы держать окна дома и в машине закрытыми, не выходите на улицу при максимальном количестве пыльцы, переодевайте одежду после возвращения домой. Защитить от аллергии могут и медицинские маски.