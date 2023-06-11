Эксперты рассказали, как получать больше магния и цинка из еды

Получать ежедневно больше магния и цинка можно несколькими способами. Магний содержится, например, в специальной минеральной воде.

Существуют продукты для завтрака, в которых особенно много цинка и магния. Это мюсли из овсяных хлопьев, пшеничных отрубей, амаранта, а также семечки, орехи, свежие фрукты или ягоды, молоко, йогурт.

Вместо варки лучше тушите овощи либо готовьте их на пару. Благодаря этому в них сохранится магний. э

Перед варкой не забывайте всегда замачивать бобовые.

В домашнюю выпечку попробуйте добавлять мак или какао. Так она будет вкуснее и полезнее.