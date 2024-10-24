Эксперты рассказали, как пользоваться соцсетями без привыкания к ним

Зависимость от социальных сетей ещё не является официальным диагнозом. Но есть признаки, указывающие на её существование. Например, это неспособность контролировать время, проводимое на платформах, несмотря на желание сократить его. Об этом сказала изданию Health психолог по вопросам зависимости Натали Файнблатт.

Эксперты перечислили несколько «здоровых» способов пользования социальными сетями.

Установите временные ограничения. Вы можете для этого использовать специальные приложения. К примеру: OffScreen, SelfControl и Stay Focused. Другой вариант — устанавливать таймер при входе в социальную сеть.

Отдохните перед сном без экранов. Исследование 2020 года показало, что использование социальных сетей ночью приводит к большему количеству проблем со сном у молодых людей.

Создавайте пространства, свободные от социальных сетей. Выделите дома места, где соцсети будут под запретом. Это может быть, например, кухня.