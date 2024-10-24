Эксперты рассказали, как пользоваться соцсетями без привыкания к ним

Эксперты рассказали, как пользоваться соцсетями без привыкания к нимСейчас эта тема вызывает множество дискуссий
Зависимость от социальных сетей ещё не является официальным диагнозом. Но есть признаки, указывающие на её существование. Например, это неспособность контролировать время, проводимое на платформах, несмотря на желание сократить его. Об этом сказала изданию Health психолог по вопросам зависимости Натали Файнблатт.
Эксперты перечислили несколько «здоровых» способов пользования социальными сетями.
Установите временные ограничения. Вы можете для этого использовать специальные приложения. К примеру: OffScreen, SelfControl и Stay Focused. Другой вариант — устанавливать таймер при входе в социальную сеть.
Отдохните перед сном без экранов. Исследование 2020 года показало, что использование социальных сетей ночью приводит к большему количеству проблем со сном у молодых людей.
Создавайте пространства, свободные от социальных сетей. Выделите дома места, где соцсети будут под запретом. Это может быть, например, кухня.
Замените время в соцсетях на увлекательные занятия в реальной жизни. Эту рекомендацию даёт Фиона Доуман, доктор психологических наук из Purple Bridge Psychology, специалист по лечению зависимостей. Такие занятия могут включать уроки по вязанию, встречи с друзьями за ужином. Ещё лучше будет, если вы станете проводить время на свежем воздухе.
Попробуйте цифровой детокс. Откажитесь от соцсетей полностью на неделю или месяц. Исследование 2023 года показало, что люди, которые прошли двухнедельную детоксикацию от социальных сетей, были меньше зависимы от смартфонов и социальных сетей. Также участники сообщили о лучшем сне, большей удовлетворённостью жизнью, стрессом и отношениями.
Используйте социальные сети для получения пользы. Подумайте, какие преимущества вам может дать та или иная соцсеть, и пересмотрите свои рекомендации в ней. Также Натан Кэрролл, доктор остеопатии, главный психиатр-резидент кафедры психиатрии Медицинского центра Университета Джерси-Шор, советует поощряйте детей использовать социальные сети для построения дружеских отношений, общения со сверстниками и расширения кругозора.
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