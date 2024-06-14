Эксперты рассказали, как правильно защищать кожу от солнца летом

Защищать кожу от УФ-лучей важно круглый год, а не только летом. Всё потому, что подвергнуться воздействию этих лучей можно и в пасмурные или прохладные дни.

Вот какие шаги вы можете предпринять для защиты кожи от воздействия солнца.

Солнцезащитный крем. Используйте крем широкого спектра, который фильтрует два типа УФ-лучей: UVA и UVB. Также у него должен быть фактор защиты от солнца (SPF) 15 или выше. Наносите его минимум за 20 минут до выхода на улицу толстым слоем на участки кожи, которые будут подвергаться воздействию солнечных лучей. Важно также повторно наносить солнцезащитный крем, если вы находитесь на солнце более двух часов или плаваете, потеете или вытираетесь полотенцем.

Солнцезащитные очки. Они защищают от солнца глаза и кожу вокруг них. Большинство солнцезащитных очков, продаваемых в США, блокируют лучи UVA и UVB.

Шляпы и одежда. Лучше всего защищают от солнца шляпы с полями по всему периметру, закрывающими лицо, уши и заднюю часть шеи. Избегайте соломенных шляп, так как они пропускают слишком много солнечного света. При ношении бейсболки защищайте при помощи одежды уши и заднюю часть шеи, наносите туда солнцезащитный крем либо оставайтесь в тени.