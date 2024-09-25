Эксперты рассказали, как жара влияет на сексуальное желание

Лето считается при этом лучшим временем года для занятий сексом. Всё потому, что витамин D повышает фертильность у мужчин.

Соха Масри, доктор философии и эксперт в области психического здоровья, говорит, что из-за жары у людей возникают психологические проблемы. В том числе они сталкиваются с повышенным стрессом. Постоянная жаркая погода делает человека раздражительным, нервным. Это может сказаться на отношениях.

В то же время некоторые люди любят лето и считают, что именно в это время лучше строить отношения.

Сексолог Анна Ломбардия отмечает, что свет и тепло стимулируют железы, которые выделяют серотонин и другие гормоны удовольствия. Это приводит к хорошему самочувствию. Также летом на нас меньше одежды, что усиливает возбуждение.

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