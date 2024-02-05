Эксперты рассказали, можно ли позволять домашним животным спать рядом с людьми

Исследования показали, что сон с домашним любимцем — популярная практика. В рамках научной работы 2015 года 56% владельцев питомцев сообщили, что их животные спят в их постели, а в опросе 2022 года то же самое сказали 46% респондентов.

Существует ряд преимуществ и рисков для здоровья, связанных с совместным сном с домашним животным. Однако нет универсального ответа на вопрос, стоит ли позволять питомцу спать вместе с вами. Об этом сказал Джейми Уиттенбург, доктор ветеринарной медицины, директор ветеринарной клиники Senior Tail Waggers и директор больницы для животных Kingsgate.

С одной стороны, такая практика сна с животным может быть связана с риском передачи паразитов. С другой стороны, она может принести пользу и питомцу, и его владельцу.