Эксперты рассказали, насколько безопасно для здоровья есть сырую рыбу

Эксперты рассказали, насколько безопасно для здоровья есть сырую рыбуЭто важно знать, если вы любите суши
Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают: в сыром или недоваренном виде употреблять рыбу рискованно. Всё потому, что это повышает вероятность пищевого отравления и заражения пищевыми бактериями. Например, листерией, сальмонеллой, кишечной палочкой. Именно поэтому не рекомендуется есть такую рыбу беременным женщинам.
Также лучше избегать сырой рыбы людям в возрасте 65 лет и старше, людям с ослабленным иммунитетом, маленьким детям. У них могут развиться при заражении пищевыми бактериями более серьёзные симптомы. Дойти может даже до госпитализации.
Безопаснее всего, по словам экспертов, употреблять рыбу, которая была приготовлена при температуре около 63 градусов по Цельсию. Её мякоть должна стать непрозрачной и легко отделяться вилкой. Что касается моллюсков, то в приготовленном виде у них должны быть открыты раковины либо мякоть должна быть непрозрачной, жемчужного или белого цвета.
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