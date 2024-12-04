Эксперты рассказали, насколько безопасно для здоровья есть сырую рыбу

Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают: в сыром или недоваренном виде употреблять рыбу рискованно. Всё потому, что это повышает вероятность пищевого отравления и заражения пищевыми бактериями. Например, листерией, сальмонеллой, кишечной палочкой. Именно поэтому не рекомендуется есть такую рыбу беременным женщинам.

Также лучше избегать сырой рыбы людям в возрасте 65 лет и старше, людям с ослабленным иммунитетом, маленьким детям. У них могут развиться при заражении пищевыми бактериями более серьёзные симптомы. Дойти может даже до госпитализации.