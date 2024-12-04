Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 декабря 2024, 02:15
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Эксперты рассказали, насколько безопасно для здоровья есть сырую рыбу

Это важно знать, если вы любите суши
На протяжении уже нескольких столетий люди едят рыбу в сыром виде. Например, в сашими, суши, севиче. Но насколько это безопасно для нашего организма?
Эксперты рассказали, насколько безопасно для здоровья есть сырую рыбу
© HLPhoto

Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают: в сыром или недоваренном виде употреблять рыбу рискованно. Всё потому, что это повышает вероятность пищевого отравления и заражения пищевыми бактериями. Например, листерией, сальмонеллой, кишечной палочкой. Именно поэтому не рекомендуется есть такую рыбу беременным женщинам.

Также лучше избегать сырой рыбы людям в возрасте 65 лет и старше, людям с ослабленным иммунитетом, маленьким детям. У них могут развиться при заражении пищевыми бактериями более серьёзные симптомы. Дойти может даже до госпитализации.

Эксперты рассказали, насколько безопасно для здоровья есть сырую рыбу
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Безопаснее всего, по словам экспертов, употреблять рыбу, которая была приготовлена при температуре около 63 градусов по Цельсию. Её мякоть должна стать непрозрачной и легко отделяться вилкой. Что касается моллюсков, то в приготовленном виде у них должны быть открыты раковины либо мякоть должна быть непрозрачной, жемчужного или белого цвета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.