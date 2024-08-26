Эксперты рассказали, насколько полезно для здоровья надевать компрессионные чулки во время длительного перелёта

Тромбы в венах способны привести к тромбозу глубоких вен. Это со временем вызывает осложнения. Сгустки крови могут повредить вены, вызвать их расширение, в том числе образование варикозных вен. Также может возникнуть долгосрочный отёк.

Американское общество гематологии рекомендует носить компрессионные чулки при полёте тем, кто летит не менее 4 часов и подвержен риску возникновения тромбов. Это те, кто недавно перенёс операцию, имеет в анамнезе венозные тромбы, недавно родил ребёнка, имеет активную злокачественную опухоль.

Кроме того, компрессионные чулки во время перелёта могут быть полезны для любого человека вне зависимости от его возраста и истории болезни. Они помогают уменьшить дискомфорт или отёк нижних конечностей.

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