Эксперты рассказали, почему наши волосы с возрастом меняются

По словам Керри Йейтс, трихолога, с возрастом наши волосы меняются так же, как кожа. Седина и облысение — это не единственные изменения, которых стоит ожидать при старении.

Волосы меняют цвет с возрастом. Седина может появиться уже в 30 лет. Однако на это также влияет большое количество факторов, включая привычки ухода за волосами, качество, количество и цвет волос в молодости.

Волосы истончаются с возрастом. Даже в молодом возрасте нормально терять в день около 50−100 волосков. Однако рост волос со временем замедляется, из-за чего они становятся тоньше.