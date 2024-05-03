Эксперты рассказали, повышает ли ожирение риск возникновения деменции

Эксперты рассказали, повышает ли ожирение риск возникновения деменцииЧто говорит об этом наука?
Доказательства связи ожирения с деменцией на первый взгляд кажутся убедительными. К примеру, известно, что ожирение в среднем возрасте связано с повышенным риском возникновения деменции в дальнейшей жизни. Также мы знаем, что ожирение повреждает крошечные сосуды, снабжающие кровью мозг, и является основной причиной высокого кровяного давления, диабета и хронических воспалений, которые неоднократно связывали с риском деменции.
Но не всё так однозначно. Если ожирение и правда вызывает деменцию, то почему количество людей с этой болезнью там снижается, а число тех, кто страдает ожирением, растёт? И почему в нескольких исследованиях сообщалось о доказательствах «парадокса ожирения», когда ожирение было связано со снижением риска развития деменции?
При проведении большей части подобных работ учёные опираются на данные обсервационных исследований. Это предполагает наблюдение за большой группой людей в течение длительного времени для изучения долгосрочных связей между ожирением и деменцией.
Однако наблюдательные исследования могут быть предвзятыми, что затрудняет расшифровку их результатов. Например, существует такая ошибка, как «обратная причинно-следственная связь». Вполне может быть так, что люди, которые уже страдали деменцией на ранней стадии на момент начала исследования, потеряли вес со временем именно из-за этого, а не наоборот. Предполагается, что именно это лежит в основе парадокса ожирения.
Ещё одна распространённая проблема — «сбивающая с толку предвзятость». Здесь очевидная связь между ожирением и деменцией обусловлена другим показателем, связанным с обоими. Один из них — интеллект человека в детстве. Люди с более низким уровнем интеллекта в детском возрасте имеют более высокий риск возникновения ожирения по мере взросления и с большей вероятностью обладают таким же уровнем интеллекта во взрослом возрасте.
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