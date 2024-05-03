Эксперты рассказали, повышает ли ожирение риск возникновения деменции

При проведении большей части подобных работ учёные опираются на данные обсервационных исследований. Это предполагает наблюдение за большой группой людей в течение длительного времени для изучения долгосрочных связей между ожирением и деменцией.

Однако наблюдательные исследования могут быть предвзятыми, что затрудняет расшифровку их результатов. Например, существует такая ошибка, как «обратная причинно-следственная связь». Вполне может быть так, что люди, которые уже страдали деменцией на ранней стадии на момент начала исследования, потеряли вес со временем именно из-за этого, а не наоборот. Предполагается, что именно это лежит в основе парадокса ожирения.

Ещё одна распространённая проблема — «сбивающая с толку предвзятость». Здесь очевидная связь между ожирением и деменцией обусловлена ​​другим показателем, связанным с обоими. Один из них — интеллект человека в детстве. Люди с более низким уровнем интеллекта в детском возрасте имеют более высокий риск возникновения ожирения по мере взросления и с большей вероятностью обладают таким же уровнем интеллекта во взрослом возрасте.

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