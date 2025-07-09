Эксперты рассказали, в каких случаях для улучшения сна нужно пить магний, а в каких — мелатонин

Вот несколько способов, при помощи которых мелатонин улучшает он.

Поддержание регуляции циркадных ритмов. Циркадный ритм влияет на то, когда вы ощущаете бодрость, а когда сонливость. Нарушить эти внутренние биологические часы могут сменная работа, смена часовых поясов, нехватка солнечного света в течение дня, воздействие яркого света от экранов ночью. Добавки с мелатонином помогают некоторым людям восстановить здоровый режим сна и бодрствования.

Ускорение засыпания. Это может принести пользу людям с периодической бессонницей. Согласно результатам одного метаанализа, мелатонин может помочь также спать дольше и крепче. Ещё эти добавки полезны для тех, у кого синдром задержки сна: когда человек перед тем, как заснуть, обычно просто лежит в течение двух или более часов.

Борьба с первичной бессонницей. Она представляет собой проблемы со сном, которые не вызваны другими медицинскими проблемами. Часто люди с таким заболеванием сталкиваются с трудностями с засыпанием или поддержанием сна либо просыпаются рано утром и не могут снова заснуть.