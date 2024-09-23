Эксперты рассказали, вредно ли для здоровья есть одно и то же каждый день

Диетологи отмечают, что есть одно и то же ежедневно — необязательно полезнее для здоровья, чем разнообразное питание. Это может ухудшить состояние кишечника, потому что бактерии в нём любят разнообразие продуктов и питательных веществ.

Придерживаясь одного и того же плана питания, вы можете повысить вероятность того, что вам не будет хватать каких-то важных питательных веществ. Это повышает риск возникновения дефицита питательных веществ, анемии, остеопороза и пр.

Не существует идеального «суперпродукта», поэтому лучше всего по возможности питаться разнообразно.

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