Эксперты развенчали четыре мифа о мастурбации

Эксперты развенчали четыре мифа о мастурбацииПора перестать уже в них верить
Мастурбация всё ещё темой, окутанной большим количеством разных слухов. Но вот какие утверждения об этом не являются правдивыми.
Мастурбация приводит к появлению прыщей. На самом деле связи между выработкой кожного сала и мастурбацией нет никакой. Более того, одно исследование, которое было проведено Королевской больницей в Эдинбурге, показало, что оргазм улучшает состояние кожи.
Из-за мастурбации возникают проблемы со зрением. Этот миф был создан швейцарским врачом Самюэлем-Огюстом Тиссо. Он говорил, что из-за мастурбации из организма человека выводится цинк, необходимый для хорошего зрения. Но это совершенно не так.
Мастурбация снижает чувствительность. Настолько сильно повредить нервные окончания нельзя ни с помощью рук, ни с помощью секс-игрушек. Кроме того, благодаря мастурбации вы сможете изучить своё тело и понять, что вам нравится, а что нет.
Те, кто состоит в счастливых отношениях, не мастурбируют. В ходе недавнего исследования, проведённого специалистами из Саутгемптонского университета, выяснилось, что взаимная мастурбация на самом деле делает секс более разнообразным и повышает удовольствие от процесса.
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