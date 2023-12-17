Эксперты развенчали четыре мифа о мастурбации

Мастурбация приводит к появлению прыщей. На самом деле связи между выработкой кожного сала и мастурбацией нет никакой. Более того, одно исследование, которое было проведено Королевской больницей в Эдинбурге, показало, что оргазм улучшает состояние кожи.

Из-за мастурбации возникают проблемы со зрением. Этот миф был создан швейцарским врачом Самюэлем-Огюстом Тиссо. Он говорил, что из-за мастурбации из организма человека выводится цинк, необходимый для хорошего зрения. Но это совершенно не так.