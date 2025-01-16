Эксперты развенчали идею о лечебных свойствах оливкового масла с лимонным соком

Очищение и детоксикация

По словам экспертов из Harvard Health, нет научных данных, показывающих, что можно очистить организм при помощи питания.

Потеря веса

Ни одно исследование не подтверждает, что оливковое масло с лимоном помогает похудеть. Хотя, конечно, определённые питательные вещества в этих продуктах (в лимонном соке — витамин С, оливковом масле — многоцепочечные жирные кислоты) связаны с потерей веса.

Камни в почках и желчном пузыре

Лучшие методы профилактики этого состояния — пить достаточное количество воды, поддерживать здоровый вес и соблюдать диету с низким содержанием натрия. А вот употребление оливкового масла и лимонного сока не выводит камни из желчного пузыря и почек.

Боль в суставах

Есть доказательства лишь того, что олеиновая кислота в оливковом масле обладает противовоспалительным эффектом. Также витамин С отличается противовоспалительным действием.