Эксперты развенчали идею о лечебных свойствах оливкового масла с лимонным соком

Эксперты развенчали идею о лечебных свойствах оливкового масла с лимонным сокомВот что на самом деле показывают исследования
Очищение и детоксикация
По словам экспертов из Harvard Health, нет научных данных, показывающих, что можно очистить организм при помощи питания.
Потеря веса
Ни одно исследование не подтверждает, что оливковое масло с лимоном помогает похудеть. Хотя, конечно, определённые питательные вещества в этих продуктах (в лимонном соке — витамин С, оливковом масле — многоцепочечные жирные кислоты) связаны с потерей веса.
Камни в почках и желчном пузыре
Лучшие методы профилактики этого состояния — пить достаточное количество воды, поддерживать здоровый вес и соблюдать диету с низким содержанием натрия. А вот употребление оливкового масла и лимонного сока не выводит камни из желчного пузыря и почек.
Боль в суставах
Есть доказательства лишь того, что олеиновая кислота в оливковом масле обладает противовоспалительным эффектом. Также витамин С отличается противовоспалительным действием.
Пищеварение
Нет никаких доказательств того, что оливковое масло и лимонный сок обладают полезными свойствами, улучшающими пищеварение. Оливковое масло может быть потенциально полезно для людей с синдромом раздражённого кишечника. Также было показано, что витамин С в лимонном соке помогает организму усваивать негемовое железо.
Преждевременное старение
Лимонный сок и оливковое масло — основные продукты средиземноморской диеты, связанной с замедлением старения. Но ни одно конкретное исследование не предполагает, что употребление лимонного сока и оливкового масла вместе защищает от преждевременного старения.
Здоровье сердечно-сосудистой системы
Мононенасыщенные жиры в оливковом масле связаны с пользой для сердечно-сосудистой системы. Они в том числе снижают уровень вредного холестерина, обладают противовоспалительными свойствами, обеспечивают профилактику болезней сердца. Исследования показывают также, что оливковое масло и экстракт оливковых листьев полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы и сердца. Витамин С тоже играет большую роль в защите от болезней сердца.
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