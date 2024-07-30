Эксперты узнали, повышает ли приготовление мяса на гриле риск возникновения рака

Эксперты узнали, повышает ли приготовление мяса на гриле риск возникновения ракаВот что показало исследование
Гетероциклические амины (ГКА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые могут образовываться при жарке мяса на гриле, связаны с серьёзными болезнями. Эти вещества считаются потенциальными канцерогенами, то есть они способны повышать вероятность развития рака. Образование опасных веществ увеличивается с повышением температуры и увеличением времени приготовления.
Самые высокие уровни ГКА и ПАУ обнаружены были в жареном мясе, но и другие продукты при жарке способны образовывать подобные вещества. В том числе зефир, жареные овощи, хлеб. Происходит это при их обугливании и воздействии дыма.
Тем не менее при однократном воздействии такие вещества будут безопасны для здоровья.
Для приготовления на гриле без вреда для здоровья следуйте ряду правил. Ешьте жареную пищу в целом в умеренных количествах; для барбекю используйте газовый гриль; чистите гриль, чтобы избавиться от остатков еды.
Обрезайте излишки жира с мяса, чтобы он не попадал в угли или пламя. Также можете использовать алюминиевую фольгу, чтобы создать барьер между едой и огнём.
Выбирайте постные куски мяса для готовки. Избегайте его пережаривания. Чтобы предотвратить обугливание или подгорание, нужно переворачивать мясо. Наконец, ешьте больше овощей, приготовленных на гриле, поскольку они образуют меньше вредных веществ по сравнению с мясом.
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