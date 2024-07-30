Эксперты узнали, повышает ли приготовление мяса на гриле риск возникновения рака

Тем не менее при однократном воздействии такие вещества будут безопасны для здоровья.

Для приготовления на гриле без вреда для здоровья следуйте ряду правил. Ешьте жареную пищу в целом в умеренных количествах; для барбекю используйте газовый гриль; чистите гриль, чтобы избавиться от остатков еды.

Обрезайте излишки жира с мяса, чтобы он не попадал в угли или пламя. Также можете использовать алюминиевую фольгу, чтобы создать барьер между едой и огнём.

Выбирайте постные куски мяса для готовки. Избегайте его пережаривания. Чтобы предотвратить обугливание или подгорание, нужно переворачивать мясо. Наконец, ешьте больше овощей, приготовленных на гриле, поскольку они образуют меньше вредных веществ по сравнению с мясом.

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