Электролитная вода и не только: названы самые полезные для спортсменов напитки

Электролитная вода. Когда вы потеете, вы теряете электролиты, такие как натрий, магний и калий. Именно поэтому после интенсивных занятий спортом полезно пить воду с электролитами. Об этом сказал доктор медицинских наук Рубен Чен, сертифицированный врач спортивной медицины и главный врач Sunrider International.

Апельсиновый сок. Из одного стакана 100% сока объёмом 237 мл вы получите чуть менее 29 г углеводов и 13% суточной нормы калия. Дженнифер Хилис, магистр наук, зарегистрированный диетолог и координатор исследований в области цитрусового питания в Колледже общественного здравоохранения Университета Южной Флориды, рекомендует добавлять ещё в этот сок щепотку соли - для поддержания водного баланса.

Кокосовая вода. Это хороший источник электролитов, за счёт чего кокосовую воду часто используют в качестве натуральной замены спортивным напиткам. Одно исследование 2023 года показало, что кокосовая вода и коммерческие спортивные напитки схожим образом улучшают эффективность езды на велосипеде, гидратацию и физиологические реакции у тренированных велосипедистов. Выбирайте несладкий вариант этой воды для восстановления.

Протеиновые коктейли. Эти коктейли содержат аминокислоты, которые необходимы для для поддержки роста новых мышц и восстановления повреждённых во время тренировок мышц. Добавление углеводов в коктейль поможет организму пополнить запасы гликогена.