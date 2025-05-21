Эмоциональная нестабильность оказалась связана с бессонницей

После тестирования оказалось, что у пациентов с бессонницей были гораздо выше баллы по невротизму (высокий уровень невротизма связан с депрессией и тревогой; более невротичные люди обычно более эмоционально нестабильны и сосредоточены на более негативных аспектах жизни), а также ниже баллы по доброжелательности, открытости опыту и добросовестности, чем у людей без бессонницы.

61,7% страдающих бессонницей имели высокий уровень невротизма по сравнению с 32% в контрольной группе. Уровень открытости новому был ниже у 40,7% людей с бессонницей по сравнению с 23% в здоровой группе. 31,5% пациентов с бессонницей имели низкий уровень доброжелательности по сравнению с 23,2% из тех, кто не страдал этой болезнью. 37,7% участников с бессонницей обладали низким уровнем добросовестности по сравнению с 24,1% в контрольной группе.

Результаты нового исследования были опубликованы в Journal of Sleep Research.

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