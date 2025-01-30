Энергетические шарики оказались лучшей вечерней закуской для здоровья кишечника

Энергетические шарики оказались лучшей вечерней закуской для здоровья кишечникаОб этом сказала диетолог Саманта ДеВито
Вот несколько причин, по которым энергетические шарики — лучший выбор для здоровья кишечника.
Пребиотики. Лучшие закуски для кишечника содержат пребиотики, пробиотики и клетчатку. Очень важно получать их в достаточном количестве каждый день.
Белок. Благодаря миндальному маслу и семенам льна в энергетических шариках вы хорошо насытитесь. Также белок помогает поддерживать баланс сахара в крови ночью.
Отсутствие сахара. Дело в том, что избыток сахара в печенье или мороженом может навредить микробиому кишечника. В то же время в энергетических шариках нет добавленного сахара, но они сладкие за счёт фиников, инжира и фруктового сока в составе.
Для приготовления энергетических шариков вам понадобятся 1,5 стакана сушёного инжира без плодоножек, 1 стакан сушёных фиников без косточек, 1,5 стакана овсяных хлопьев по-старинке, 3 столовые ложки несолёного мягкого миндального масла, 2 столовые ложки льняного семени, 1 столовая ложка апельсинового сока, 1 столовая ложка ванильного экстракта, ¾ чайной ложки молотой корицы, ¾ чайной ложки соли.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.