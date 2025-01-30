Энергетические шарики оказались лучшей вечерней закуской для здоровья кишечника

Вот несколько причин, по которым энергетические шарики — лучший выбор для здоровья кишечника.

Пребиотики. Лучшие закуски для кишечника содержат пребиотики, пробиотики и клетчатку. Очень важно получать их в достаточном количестве каждый день.

Белок. Благодаря миндальному маслу и семенам льна в энергетических шариках вы хорошо насытитесь. Также белок помогает поддерживать баланс сахара в крови ночью.