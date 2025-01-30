Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 января 2025, 00:00
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Энергетические шарики оказались лучшей вечерней закуской для здоровья кишечника

Об этом сказала диетолог Саманта ДеВито
Если вы поздно вечером чувствуете голод, то бывает сложно выбрать правильную пищу для его утоления. Одним из лучших перекусов в этом случае — энергетические шарики. Они содержат белок, клетчатку, пребиотики, и в них нет сахара.
Энергетические шарики оказались лучшей вечерней закуской для здоровья кишечника
© Pumpkin 'N Spice

Вот несколько причин, по которым энергетические шарики — лучший выбор для здоровья кишечника.

Пребиотики. Лучшие закуски для кишечника содержат пребиотики, пробиотики и клетчатку. Очень важно получать их в достаточном количестве каждый день.

Белок. Благодаря миндальному маслу и семенам льна в энергетических шариках вы хорошо насытитесь. Также белок помогает поддерживать баланс сахара в крови ночью.

Энергетические шарики оказались лучшей вечерней закуской для здоровья кишечника
© Photo: Photographer: Robby Lozano, Food Stylist: Jennifer Wendorf, Prop Styling: Christina Brockman

Отсутствие сахара. Дело в том, что избыток сахара в печенье или мороженом может навредить микробиому кишечника. В то же время в энергетических шариках нет добавленного сахара, но они сладкие за счёт фиников, инжира и фруктового сока в составе.

Для приготовления энергетических шариков вам понадобятся 1,5 стакана сушёного инжира без плодоножек, 1 стакан сушёных фиников без косточек, 1,5 стакана овсяных хлопьев по-старинке, 3 столовые ложки несолёного мягкого миндального масла, 2 столовые ложки льняного семени, 1 столовая ложка апельсинового сока, 1 столовая ложка ванильного экстракта, ¾ чайной ложки молотой корицы, ¾ чайной ложки соли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.