Энергетики способны продлить вам жизнь. И это благодаря одному ингредиенту в составе

Энергетики способны продлить вам жизнь. И это благодаря одному ингредиенту в составеЭто подтверждают исследования
Наверняка вы замечали, что в состав энергетических напитков входит таурин. Так вот, именно это вещество, как выяснилось, увеличивает продолжительность жизни.
Таурин как химическое вещество под названием аминосульфоновая кислота естественным образом также содержится в мясе, рыбе и даже в теле человека. Более того, в научных статьях, опубликованных в журнале Science, говорится, что эта аминокислота увеличивает продолжительность жизни на семь-восемь лет. Учёные узнали это благодаря экспериментам, в которых участвовали животные (лабораторные мыши).
Уровень таурина, хоть он и вырабатывает человеческим телом, с возрастом обычно снижается. Изучив животных среднего возраста, команда учёных из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснила, что при повышении уровня аминокислот до уровня, который наблюдается в юношеском возрасте, продолжительность жизни увеличивается более чем на 10%. У пожилых людей при этом уровень аминокислоты на 80% ниже, чем у молодых.
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