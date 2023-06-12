Энергетики способны продлить вам жизнь. И это благодаря одному ингредиенту в составе

Уровень таурина, хоть он и вырабатывает человеческим телом, с возрастом обычно снижается. Изучив животных среднего возраста, команда учёных из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснила, что при повышении уровня аминокислот до уровня, который наблюдается в юношеском возрасте, продолжительность жизни увеличивается более чем на 10%. У пожилых людей при этом уровень аминокислоты на 80% ниже, чем у молодых.

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