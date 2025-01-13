Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 января 2025, 01:30
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Эпилепсию связали с плохим здоровьем мозга

Об этом говорится в работе, опубликованной в Journal of Translational Medicine
Учёные обнаружили, что эпилепсия плохо влияет на когнитивные и двигательные функции человека, а также на его психическое здоровье. К такому выводу пришёл Дэн-Дэн Чжан из городской больницы Циндао при Университете Циндао в Китае с коллегами.
Эпилепсию связали с плохим здоровьем мозга
© Medical Xpress

Команда учёных в ходе нового исследования изучила связь эпилепсии с функцией мозга, другими распространёнными болезнями мозга и их основными механизмами. Для этого эксперты проанализировали данные 426 527 человек из Британского биобанка. Из них 3251 изначально страдал эпилепсией.

Эпилепсию связали с плохим здоровьем мозга
© Seer Medical

Оказалось, что эпилепсия последовательно пагубно воздействует на когнитивные и двигательные функции и психическое здоровье. В течение 17-летнего периода наблюдения у людей с этим заболеванием был значительно повышен риск возникновения неврологических заболеваний и психических расстройств.

Также было определено несколько областей мозга, связанных с эпилепсией. В том числе паллидум, гиппокамп и прецентральные области. Опосредующие эффекты были замечены для периферических маркеров и белков. Это значит, что в развитии расстройств мозга у людей с эпилепсией играют роль печень и липидный обмен.

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