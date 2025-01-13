Эпилепсию связали с плохим здоровьем мозга

Эпилепсию связали с плохим здоровьем мозгаОб этом говорится в работе, опубликованной в Journal of Translational Medicine
Команда учёных в ходе нового исследования изучила связь эпилепсии с функцией мозга, другими распространёнными болезнями мозга и их основными механизмами. Для этого эксперты проанализировали данные 426 527 человек из Британского биобанка. Из них 3251 изначально страдал эпилепсией.
Оказалось, что эпилепсия последовательно пагубно воздействует на когнитивные и двигательные функции и психическое здоровье. В течение 17-летнего периода наблюдения у людей с этим заболеванием был значительно повышен риск возникновения неврологических заболеваний и психических расстройств.
Также было определено несколько областей мозга, связанных с эпилепсией. В том числе паллидум, гиппокамп и прецентральные области. Опосредующие эффекты были замечены для периферических маркеров и белков. Это значит, что в развитии расстройств мозга у людей с эпилепсией играют роль печень и липидный обмен.
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