Ешьте больше этих орехов, чтобы избежать дефицита питательных веществ

Ешьте больше этих орехов, чтобы избежать дефицита питательных веществПолезной будет даже всего одна горстка в день
В западных странах всё ещё остаётся важной проблемой недостаток кальция, калия, клетчатки, витамина D. Все эти питательные вещества считаются основными, и есть простой способ восполнить их дефицит.
Фото: Nutra Ingredients
Последние научные данные показывают, что благодаря добавлению в ежедневный рацион горстки грецких орехов можно решить проблему с дефицитом питательных веществ и улучшить качество питания. Эти выводы были сделаны в ходе анализа информации, полученной из Национального обследования состояния здоровья и питания.
Эксперты в рамках нового исследования решили узнать, как повлияет на организм добавление в рацион людей, которые обычно орехи не едят, всего одной горстки грецкий орехов в день. Оказалось, что 28,35 г таких орехов сильно улучшили общее состояние здоровья участников.
Healthline
Также избежать дефицита питательных веществ помогут некоторые изменения в пищевых привычках. Например, увеличение потребления фруктов, овощей, цельного зерна, семечек/орехов, молочных продуктов.
У взрослых при добавлении в рацион грецких орехов увеличивается уровень калия в организме.
Ряд клинических испытаний продемонстрировал также, что при рационе, обогащённом грецкими орехами, у людей наблюдается более низкий уровень общего холестерина и уровень «плохого» холестерина по сравнению с остальными диетами.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.