Ешьте больше этих орехов, чтобы избежать дефицита питательных веществ

Последние научные данные показывают, что благодаря добавлению в ежедневный рацион горстки грецких орехов можно решить проблему с дефицитом питательных веществ и улучшить качество питания. Эти выводы были сделаны в ходе анализа информации, полученной из Национального обследования состояния здоровья и питания.

Эксперты в рамках нового исследования решили узнать, как повлияет на организм добавление в рацион людей, которые обычно орехи не едят, всего одной горстки грецкий орехов в день. Оказалось, что 28,35 г таких орехов сильно улучшили общее состояние здоровья участников.