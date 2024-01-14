Ешьте эти продукты, чтобы избавиться от отёков

Овёс. В нём содержится большое количество клетчатки, бета-глюкана. Поэтому овёс ускоряет кровообращение, устраняет отёки и защищает от их возникновения. Употребляйте этот продукт три раза в неделю.

Редис. В его составе много калия и фолиевой кислоты. Известно, что редис отличается мочегонным действием, избавляет от отёков.

Абрикос. Он богат калием. Съедайте три плода этого фрукта, чтобы получить его полезные свойства.

Ананас. Благодаря веществу бромелайну он помогает выводить воду из организма и расщепляет белки, вызывающие целлюлит.

Чай из одуванчика. В его состав входит много калия, поэтому он положительно влияет на почки и способствует выведению мочи.