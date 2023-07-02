Ешьте эти продукты, если хотите хорошо высыпаться

Содержится триптофан в индейке, молочных продуктах, ​семенах. Он способствует выработке серотонина, который помогает расслабиться и заснуть. Также присутствует триптофан в консервированном тунце, курице, овсе, орехах и семенах, шоколаде, хлебе, фруктах. Подтверждено это было в ходе исследования, опубликованного в журнале Nutrition Reviews в 2022 году.

Ещё расслаблению мышц способствует магний. Он входит в состав орехов, листовой зелени, цельнозерновых продуктов. Витамины группы B найти можно в мясе, яйцах, бобовых.

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