Ешьте эти продукты, если хотите укрепить кости

Ешьте эти продукты, если хотите укрепить костиИх назвала консультант по питанию
Многие из нас хоть раз в жизни ломали себе что-нибудь. Но эти случаи можно предотвратить, если употреблять пищу, которая укрепляет кости.
С возрастом уровень кальция постепенно стабилизируется, а потом снижается. Это происходит примерно к 25 годам. А ещё на этот процесс влияет образ жизни, продукты питания.
Витамины D и K улучшают всасывание кальция и его правильное усвоение в зубах и костях. Поскольку большую часть времени нам обычно не хватает солнца, то витамин D стоит принимать в виде добавок.
Наиболее популярный источник кальция - это молочные продукты (сыр, творог). Но больше всего кальция содержится в маке: в 100 г - 1400 мг кальция. Рекомендуется в сутки при этом потреблять примерно 1000 мг кальция. К тому же в маке много клетчатки, а это осложняет всасывание кальция.
Если вы не можете получать кальций из молочных продуктов, то имеет смысл принимать кальций в виде таблеток. Они подойдут, например, пожилым людям.
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