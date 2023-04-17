Ешьте эти продукты, если хотите укрепить кости

С возрастом уровень кальция постепенно стабилизируется, а потом снижается. Это происходит примерно к 25 годам. А ещё на этот процесс влияет образ жизни, продукты питания.

Витамины D и K улучшают всасывание кальция и его правильное усвоение в зубах и костях. Поскольку большую часть времени нам обычно не хватает солнца, то витамин D стоит принимать в виде добавок.