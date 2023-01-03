Ешьте этот продукт каждый день, чтобы снизить холестерин

Также в научной статье 2011 года, опубликованной в Европейском журнале клинического питания, указывалось следующее. У людей, которые регулярно употребляли тёмный шоколад, общий холестерин и «плохой» холестерин значительно снизились.

Кроме того, известно, что тёмный шоколад положительно влияет на артериальное давление и на функции эндотелия (клеточной стенки). За счёт этого он способен снизить риск развития болезней сердца.

Оптимальное количество тёмного шоколада в день, по словам врача, - это всего 1-2 квадратика.

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