Ешьте этот продукт за полчаса до основного приёма пищи, чтобы снизить сахар в крови

Ешьте этот продукт за полчаса до основного приёма пищи, чтобы снизить сахар в кровиОсобенно важно это для тех, у кого диабет
Диабет - болезнь, которая серьёзно меняет жизнь. Вне зависимости от типа диабета человек может страдать от высокого уровня сахара в крови. Поэтому поддержание стабильного уровня сахара в крови играет ключевую роль для пациентов с этим заболеванием. И вот какой фрукт вам поможет в этом.
Фото: Forbes
В исследовании, опубликованном в 2019 году в Nutrients, отмечается, что при употреблении яблок за полчаса до основного приёма пищи (который состоит из белого риса) снижается уровень сахара в крови примерно в два раза. В этом исследовании участвовали 18 молодых женщин. Они по утрам ели определённые блюда: яблоко, рис или всё вместе.
Оказалось, что когда люди употребляли за 30 минут до приёма пищи (белого риса), то у них на 50% снижался iAUC0-120, на 51,4% - среднее пиковое значение, на 52,6% - гликемическое отклонение за 240 минут.
Everyday Health
При употреблении перед белым рисом сахарного раствора с тем же содержанием сахара, что и в яблоке, пиковое значение снизилось на 29,7%, а гликемическое отклонение - на 31,6%.
Поэтому есть яблоко перед приёмом пищи оказалось более эффективным для снижения уровня сахара в крови. Подтверждают подобное свойство яблока - способность снижать показатели сахара в крови - и другие научные исследования.
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