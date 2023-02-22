Ешьте этот продукт за полчаса до основного приёма пищи, чтобы снизить сахар в крови

В исследовании, опубликованном в 2019 году в Nutrients, отмечается, что при употреблении яблок за полчаса до основного приёма пищи (который состоит из белого риса) снижается уровень сахара в крови примерно в два раза. В этом исследовании участвовали 18 молодых женщин. Они по утрам ели определённые блюда: яблоко, рис или всё вместе.

Оказалось, что когда люди употребляли за 30 минут до приёма пищи (белого риса), то у них на 50% снижался iAUC0-120, на 51,4% - среднее пиковое значение, на 52,6% - гликемическое отклонение за 240 минут.