Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 февраля 2025, 12:00
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Ешьте клетчатку, готовьте дома: простые способы снизить давление

Возьмите это себе на заметку
В борьбе с высоким кровяным давление помогут несколько изменений, которые нужно внести в рацион. Об этом рассказала Марта Теран, диетолог, диетолог из Pritikin Longevity Center.
Ешьте клетчатку, готовьте дома: простые способы снизить давление
© PeopleOne Health portal

Готовьте больше дома. Ваш рацион должен состоять из максимального числа необработанных продуктов. Ешьте меньше продуктов упаковках, избегайте еды на вынос/в ресторанах, а также ограничьте потребление фастфуда.

Увеличьте потребление клетчатки. Научно доказано, что это помогает защититься от гипертонии. Клетчатка содержится почти во всех необработанных продуктах.

Уменьшите потребление натрия. Натрий уравновешивается калием и магнием. Это помогает поддерживать давление в здоровом диапазоне.

Ешьте клетчатку, готовьте дома: простые способы снизить давление
© Shutterstock

Получайте больше калия. Он входит в состав зелёных овощей, бананов, сладкого картофеля, органических молочных продуктов, бобов и авокадо.

Оставайтесь гидратированными. Это поможет сбалансировать количество жидкости в организме, избежать обезвоживания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.