Ешьте клетчатку, готовьте дома: простые способы снизить давление

Готовьте больше дома. Ваш рацион должен состоять из максимального числа необработанных продуктов. Ешьте меньше продуктов упаковках, избегайте еды на вынос/в ресторанах, а также ограничьте потребление фастфуда.

Увеличьте потребление клетчатки. Научно доказано, что это помогает защититься от гипертонии. Клетчатка содержится почти во всех необработанных продуктах.

Уменьшите потребление натрия. Натрий уравновешивается калием и магнием. Это помогает поддерживать давление в здоровом диапазоне.