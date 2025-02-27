Ешьте клетчатку, готовьте дома: простые способы снизить давление

Ешьте клетчатку, готовьте дома: простые способы снизить давлениеВозьмите это себе на заметку
Готовьте больше дома. Ваш рацион должен состоять из максимального числа необработанных продуктов. Ешьте меньше продуктов упаковках, избегайте еды на вынос/в ресторанах, а также ограничьте потребление фастфуда.
Увеличьте потребление клетчатки. Научно доказано, что это помогает защититься от гипертонии. Клетчатка содержится почти во всех необработанных продуктах.
Уменьшите потребление натрия. Натрий уравновешивается калием и магнием. Это помогает поддерживать давление в здоровом диапазоне.
Получайте больше калия. Он входит в состав зелёных овощей, бананов, сладкого картофеля, органических молочных продуктов, бобов и авокадо.
Оставайтесь гидратированными. Это поможет сбалансировать количество жидкости в организме, избежать обезвоживания.
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