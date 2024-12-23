Ешьте медленно и понемногу: диетологи рассказали, как избежать изжоги

Узнайте, какие продукты вызывают у вас изжогу. Майкл Шопис, доктор медицины, гастроэнтеролог из Manhattan Gastroenterology, рекомендует выявить такую пищу и ограничить её потребление. Также вы можете поговорить с дипломированным диетологом об этом.

Ешьте медленно. Чем дольше вы жуёте, тем больше слюны и ферментов вырабатывается для расщепления пищи. Это значит, ваш желудок уже не будет работать так усердно и не станет производить много кислоты.

Попробуйте порции поменьше. Кроме того, откажитесь от еды и воды за два-три часа до сна.