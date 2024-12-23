Ешьте медленно и понемногу: диетологи рассказали, как избежать изжоги

Ешьте медленно и понемногу: диетологи рассказали, как избежать изжогиМногие время от времени с ней сталкиваются
Узнайте, какие продукты вызывают у вас изжогу. Майкл Шопис, доктор медицины, гастроэнтеролог из Manhattan Gastroenterology, рекомендует выявить такую пищу и ограничить её потребление. Также вы можете поговорить с дипломированным диетологом об этом.
Ешьте медленно. Чем дольше вы жуёте, тем больше слюны и ферментов вырабатывается для расщепления пищи. Это значит, ваш желудок уже не будет работать так усердно и не станет производить много кислоты.
Попробуйте порции поменьше. Кроме того, откажитесь от еды и воды за два-три часа до сна.
После еды оставайтесь в вертикальном положении. Во время сна держите голову приподнятой с помощью нескольких подушек. Так еда не попадёт обратно в пищевод.
Носите свободную одежду. Узкие джинсы могут очень сильно давить на живот.
Оставайтесь физически активными. Согласно исследованиям, 150 минут физической активности в неделю могут снизить риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) на 72%. Всё потому, что они способствуют поддержанию здорового веса.
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