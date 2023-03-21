Ешьте меньше этого мяса, если хотите снизить давление

Ешьте меньше этого мяса, если хотите снизить давлениеВ нём может содержаться много натрия
Из-за повышенного кровяного давления могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Например, болезни почек, инфаркт, инсульт. Способствовать развитию гипертонии могут и определённые продукты.
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Питание - это ключевой фактор при гипертонии. Многим известно, что если употреблять много солёной пищи, то можно повысить давление. Связано это с тем, что натрий, который содержится в соли, заставляет организм удерживать воду. Из-за избытка воды повышается количество жидкости, окружающей клетки, и объём крови в кровотоке. В результате у человека повышается кровяное давление.
Существуют виды мяса, которые содержат сами по себе много натрия. Это переработанное и копчёное мясо.
Переработанное мясо включает такие продукты, как бекон, сосиски, ветчина, мясные консервы, салями, паштет.
В целом сокращение потребления переработанного и копчёного мяса - один из самых эффективных способов снижения давления.
Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, здоровым взрослым в день нужно получать не более 5 г соли (то есть 2000 мг натрия) в сутки. Но обычно люди потребляют гораздо больше.
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