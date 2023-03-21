Ешьте меньше этого мяса, если хотите снизить давление

Питание - это ключевой фактор при гипертонии. Многим известно, что если употреблять много солёной пищи, то можно повысить давление. Связано это с тем, что натрий, который содержится в соли, заставляет организм удерживать воду. Из-за избытка воды повышается количество жидкости, окружающей клетки, и объём крови в кровотоке. В результате у человека повышается кровяное давление.

Существуют виды мяса, которые содержат сами по себе много натрия. Это переработанное и копчёное мясо.