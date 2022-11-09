Ещё одна причина больше заниматься спортом: так вы снизите риск повторного сердечного приступа

Оказалось, что у тех, кто до сердечного приступа больше остальных занимался спортом, риск возникновения второго сердечного приступа был ниже на 34% ниже по сравнению с людьми с самым низким уровнем физической активности.

Особенно полезна физическая активность была в первый год после инфаркта. В этом случае у более спортивных людей вероятность повторного инфаркта была на 63 % ниже. Также по сравнению с наименее физически активной группой у активных людей риск смерти по любой причине был в течение первого года после сердечного приступа на 39 % ниже.

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