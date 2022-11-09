Ещё одна причина больше заниматься спортом: так вы снизите риск повторного сердечного приступа

Ещё одна причина больше заниматься спортом: так вы снизите риск повторного сердечного приступаЭто доказали учёные
Недавнее исследование показало, что физическая активность в среднем возрасте может быть очень полезна. Особенно если человек занимался спортом ещё до того, как у него случился впервые сердечный приступ. Спорт позволяет уменьшить вероятность столкнуться с инфарктом во второй раз.
В ходе нового исследования эксперты проанализировали данные о 1115 взрослых жителей США (штаты Миссисипи, Северная Каролина, Мэриленд и Миннесота), которые перенесли инфаркт в период между серединой 1990-х и концом 2018 года. Средний возраст этих людей на момент сердечного приступа равнялся 73 годам.
Оказалось, что у тех, кто до сердечного приступа больше остальных занимался спортом, риск возникновения второго сердечного приступа был ниже на 34% ниже по сравнению с людьми с самым низким уровнем физической активности.
Особенно полезна физическая активность была в первый год после инфаркта. В этом случае у более спортивных людей вероятность повторного инфаркта была на 63 % ниже. Также по сравнению с наименее физически активной группой у активных людей риск смерти по любой причине был в течение первого года после сердечного приступа на 39 % ниже.
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