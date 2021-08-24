Ещё одну российскую вакцину против COVID-19 модифицируют для борьбы с новыми штаммами

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Ещё одну российскую вакцину против COVID-19 модифицируют для борьбы с новыми штаммамиЕй станет "Ковивак"
Автор издания LIFE поделилась подробностями о новом варианте вакцины.
Представители центра имени Чумакова сообщают, что штамм "Дельта", который и собираются использовать, сейчас уже выделен. Пока что в лабораториях будущая вакцина ещё проходит все нужные этапы. Вместо варианты "Альфа" в неё поместят "Дельту".
Особенность вакцины "Ковивак", отмечает автор материала, - в том, что в неё добавляется цельный вирус. Привившихся этим вариантом вакцины в России сейчас - более 300 тысяч человек.