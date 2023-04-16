Если у вас эти три признака рака лёгких, срочно обратитесь к врачу

Однако если вы заметите у себя или у близкого эти три признака, то немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Очень опасно, если вы кашляете кровью, у вас постоянный кашель либо одышка. В этом случае как можно скорее идите к врачу, особенно если вам уже за 40.

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