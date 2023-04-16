Если у вас эти три признака рака лёгких, срочно обратитесь к врачу

Если у вас эти три признака рака лёгких, срочно обратитесь к врачуБудьте внимательны к своему здоровью
Рак лёгких - один из самых распространённых видов рака в Великобритании. Кроме того, развиваться он может и у некурящих людей. Главное - вовремя заметить предупредительные признаки.
Фото: Everyday Health
Доктор Брайан О'Коннор, консультант по респираторным заболеваниям в больнице Кромвель, рассказал изданию Express.co.uk о некоторых предупредительных сигналах рака лёгких. Всего есть две разновидности рака лёгких: первичный и вторичный. Первичный - это такой, который начинается в самих лёгких, а вторичный - тот, который начинается в другом органе и распространяется на лёгкие.
Однако если вы заметите у себя или у близкого эти три признака, то немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Очень опасно, если вы кашляете кровью, у вас постоянный кашель либо одышка. В этом случае как можно скорее идите к врачу, особенно если вам уже за 40.
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