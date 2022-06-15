Если у вас возникло это ощущение в ноге, немедленно обратитесь к врачу

Доктор Шерри Росс, кушер-гинеколог в медицинском центре Providence Saint John's, отмечает, что в ногах могут образовываться сгустки крови. В результате они будут препятствовать нормальному кровотоку в различных частях тела. Если же такой тромб попадёт в мозг, то у человека возникнет инсульт.

Вам нужно также немедленно обратиться к врачу, если кроме боли, отёка и повышения температуры в ноге, вы ощущаете одышку, боль в груди, теряли сознание или кашляете кровью. Помощь может понадобиться и в случае, если вы в последние три месяца куда-либо ездили (имеются в виду длительные поездки и перелёты), получили тяжёлую травму или травму средней степени тяжести, недавно перенесли операцию, используете гормональные противозачаточные либо проходите гормональную заместительную терапию, недавно болели раком.

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