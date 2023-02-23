Если все микробы и бактерии в мире сложить вместе, то какое пространство они займут

Если все микробы и бактерии в мире сложить вместе, то какое пространство они займутВы удивитесь
Задумывались ли вы, насколько много в мире различных микробов и бактерий? Оказывается, если сложить их все вместе, то они растянутся на расстояние, равное нескольким миллиардам световых лет.
Фото: Science
Между бактериями и археями находится более 10 30 отдельных клеток. Длина многих из них - максимум 0,001 мм (1 микрометр). Но если сложить их все вместе впритык, то они растянутся на 10 миллиардов световых лет.
Правда, увидеть вы эту нить из бактерий всё равно едва ли сможете. Всё дело в том, что 1 микрометр примерно в 75 раз тоньше волоса человека. Однако если вы обернёте эту нить вокруг Млечного Пути, то она обогнёт его более 20 тысяч раз. В итоге сформируется «лента» из бактерий шириной 2 см.
BBC Science Focus
В то же время если бы мы из всех бактерий в мире сформировали куб, то каждая из его сторон равнялась бы примерно 10 км.
80% всех бактерий в мире находятся в биоплёнках. Толщина этих биоплёнок - несколько сотен бактерий. Кроме того, биоплёнки могут содержать грибы, археи, бактерии.