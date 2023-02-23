Если все микробы и бактерии в мире сложить вместе, то какое пространство они займут

Между бактериями и археями находится более 10 30 отдельных клеток. Длина многих из них - максимум 0,001 мм (1 микрометр). Но если сложить их все вместе впритык, то они растянутся на 10 миллиардов световых лет.

Правда, увидеть вы эту нить из бактерий всё равно едва ли сможете. Всё дело в том, что 1 микрометр примерно в 75 раз тоньше волоса человека. Однако если вы обернёте эту нить вокруг Млечного Пути, то она обогнёт его более 20 тысяч раз. В итоге сформируется «лента» из бактерий шириной 2 см.